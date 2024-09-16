هند صبري تنتقد التفرقة في الأجور بين الممثلين

حلت الفنانة التونسية هند صبري ضيفة برنامج "يوم ليك" مع الإعلامية سمر يسري على قناة "CBC"، وخلال الحلقة تحدثت عن أكثر اللحظات التي شعرت فيها بالظلم والقهر.

هند صبري: مفيش مساواة بين النجمات الستات والنجوم الرجالة في الأجور

كشفت النجمة هند صبري عن أكثر لحظة شعرت فيها بالظلم والقهر، وهي عدم حصولها هي وغيرها من زميلاتها الفنانات على حقوقهن المادية والمعنوية مثل زملائهم الرجال، حيث قالت هند: "بحس بلحظات القهر في أوقات كتيرة جدًا في شغلي، في معاملة مختلفة علشان أنا ست مينفعش أخذ حقي المعنوي أو المادي زي زميلي الراجل في أغلب الأعمال".

وأكملت هند صبري :"أحنا النهاردة في نجوم شباك من زملائي الرجال اللي بحبهم وبقدرهم وبحترمهم، وأنا وزميلاتي مفيش عمل بنقدمه مع البطل مهما كان اسمه، إلا ويكون أجره ثلاثة أو أربعة أضعاف".

وأضافت : "كمان في هوليوود نفس الموضوع ولذلك نجوم هوليوود الرجال بدأوا يطالبون بأن تحصل زميلاتهم النجمات على أجر مساوٍ لأجورهم منذ عامين تقريبا، فالمجتمعات في العالم كله ذكورية دائما تبجل الرجل، في أغلب الأحيان يكون الأجر مبرراً، لكن أحيانا يكون غير مبرر، ودا اللي بيقهر وظلم للمرأة عموما وليس أنا شخصيا لأن هذه الأشياء بتضايقني".

واستطرت : "دا ظلم كبير للستات، وخصوصًا أن هناك نجمات كبيرات قدمن أعمالاً ناجحة حلوة خاصة في الدراما عكس السينما، السينما فعلًا نجم الشباك هو الرجل، وفي فترة كانت النجمة نبيلة عبيد ونادية الجندي نجمتا شباك على أعلى مستوى".

وقالت هند صبري :" حتى بعض المنتجين قالوا لنا "أنتم مش بتبيعوا!"، فالمسألة مبقتش واضحة عن مفهوم "نجم الشباك"، يعني إيه نجم الشباك! هل يجب سؤال كل شخص داخل السينما عن الممثل الذي دخل الفيلم لأجله؟".

وأضافت قائلة: "النجوم الكبار دائما ما يكون لهم المفترض تسعيرة محددة؛ لكن الفرق في هذه التسعيرة بين السوبر ستار الرجل والست كبير ويضايق معظم الفنانات، ألوم المنتجين طبعا وبلومنا كلنا كمجتمع أننا لا نتحدث في هذه الأمور".

واختتمت حديثها: "اللي عجبني في هوليوود أن النجوم الرجالة هما اللي أنتبهوا للموضوع دا وبدئوا يطلبون أن الممثلات اللي قدامهم تاخد نفس الأجر، لو أحنا على نفس المستوى فنيًا ونفس الأقدامية ونفس الخبرة، فالنجوم الرجالة بقوا هما اللي بيطلبوا دا".

آخر أعمال هند صبري

يُذكر أن آخر أعمال هند صبري، هو مسلسل "مفترق طرق" بطولة إياد نصار، ماجد المصري، وقد تفاعل معه الجمهور بشكلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه على منصة شاهد، والمسلسل مأخوذ من نصّ أجنبي، عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife".

وتدور أحداث المسلسل حول "أميرة" التي تُفاجأ بعد مضي 15 عاماً من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحة من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله، ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء.

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