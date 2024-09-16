أحمد فهمي يكشف سر زواجه في سن الـ 19

كشف الفنان أحمد فهمي من خلال حلوله ضيفاً في برنامج "في البوكس" المذاع على موقع الفيديوهات يوتيوب، عن أسباب زواجه في سن صغيرة جدًا، حيث تزوج فهمي في عمر الـ 19 عامًا.

أحمد فهمي: ابني الكبير دلوقتي في الجامعة

تحدث الفنان أحمد فهمي عن أسباب زواجه في سن صغيرة حيث قال :"الجواز في سن صغير حلو، أفتكر بيخليك متعملش حاجة غلط".

وأكمل فهمي: "الزمن اتغير، أنا كنت ولد وحيد ونفسي أتجوز علشان أخلف ولد يبقى زي أخويا، وابني الكبير دلوقتي في الجامعة، طبعا ابني عمر براحته، لكن لو قالي عايز يتجوز هقول له استنى شوية على الجواز، لأن الشخصية بتتغير ووجهة نظره للحاجات بتختلف فهقوله لا استنى شوية".

وأضاف: "أنا وعمر ابني أصحاب جدًا، ويمكن كمان حسن الصغير دماغه كبيرة برضه مش تافه".

وعن أكثر شكل ممثلة يحبه أحمد فهمي قال :"بحب شكل ياسمين عبد العزيز جدًا".

وعن حقيقة تدخله في عدم استكمال زوجته أميرة مسيرتها الفنية والغناء، رد فهمي قائلًا : "دي أكذوبة الناس كلها اتكلمت عليها، أنا مقعدتش أميرة في البيت، الفكرة إن إحنا إتجوزنا صغيرين، وبعد ما إتجوزنا بسنة أميرة خلفت وكنا أطفال بجد، وأميرة كانت عايزة تاخد بالها من عمر أول ما إتولد".

وأضاف: "بالعكس أنا داعم لأميرة جدا في موضوع الغناء، وأكيد مش بغير منها، وعن تفكيرهم في الغناء معًا قال: "بنفكر بس لس مفيش حاجة تنفع نعملها مع بعض، وأنا عامل لها لحن هينزل قريب".

آخر أعمال أحمد فهمي

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "بين السطور" هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، ودنيا المصري.

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