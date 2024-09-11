شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مبادرة 100 مليون صحة استفاد من خدماتها الطبية 94 مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مبادرة 100 مليون صحة استفاد منها ما يقرب من 94 مليون مواطن من الخدمات الطبية المقدمة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن المبادرات الرئاسية تعمل على توفير الرعاية الصحية للفرد منذ الولادة وحتى سن الشيخوخة، منوها إلى مبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج، والتى تستهدف الكشف والتوعية، وتقديم المشورة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.

وأوضح أن القيادة السياسية تضع القطاع الصحى على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الصحة أحد محاور التنمية المستدامة، وأن العنصر البشرى هو محور الأساس فى تقديم الخدمات الصحية ذات جودة وكفاءة.

وأشار إلى حجم تطور إنفاق الدولة فى القطاع الصحى، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وإنشاء عدد من المنشآت الطبية الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية.