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شهداء بينهم طفلين وسيدة إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى لمنزل بحى الزيتون فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مدينة غزة.


وأفادت مصادر طبية فلسطينية -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 6 مواطنين، بينهم طفلين وسيدة، وعدد من الإصابات، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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