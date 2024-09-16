شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء بينهم طفلين وسيدة إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى لمنزل بحى الزيتون فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مدينة غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 6 مواطنين، بينهم طفلين وسيدة، وعدد من الإصابات، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.