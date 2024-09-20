للآباء.. نصائح لمنع الطفل من الاستخدام المفرط للأجهزة المحمولة (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي إدمان الطفل الهاتف المحمول، إلى انخفاض المشاركة الاجتماعية التى تؤدى بدورها إلى العزلة والانطواء، وقد يكون ذلك بداية للتطرف والانخراط مع أفكار سلبية خاصة فى مرحلة المراهقة.

الأطفال والمراهقون الذين يقضون الكثير من الوقت على هواتفهم الذكية يتعرضون لخطر مواجهة محتوى غير لائق، والمحتالين عبر الإنترنت، والتسلط عبر الإنترنت، بجانب الأفكار المتطرفة التى قد تسيطر عليه بشكل كامل سواء التطرف السياسى أو الرياضى وغيرها التى يكون لها تأثيرات سلبية فى حياته فى المجتمع فيما بعد وربما تقوده لمشاعر مثل الانطواء والاكتئاب وتنتهى بأمراض نفسية.



نصائح للآباء لمنع الطفل من الاستخدام المفرط للأجهزة المحمولة

نصائح للتخلص من إدمان الهواتف الذكية:

وضع قيود على مقدار الوقت الذي يقضيه أمام الشاشات وإنفاذها بانتظام.

جعل أجزاء من المنزل، مثل غرف النوم وغرفة الطعام، خالية من التكنولوجيا.

قبل الذهاب إلى السرير، يجب إخراج الأجهزة الإلكترونية من غرفة النوم لتجنب تعطيل النوم وتشجيع عادات نوم أفضل.

يتعلم الأطفال من خلال الملاحظة، وبالتالي يظهرون سلوكيات صحية أمام الشاشة ويقيدون استخدامهم للهواتف الذكية في وجودهم. كن قدوة للآخرين من خلال وضع قيود زمنية على استخدامك للشاشة وقضاء الوقت معهم دون اتصال بالإنترنت.

يمكنك الاستفادة من تطبيقات وميزات الرقابة الأبوية لمراقبة استخدام طفلك للهاتف الذكي والحد منه .

تعزيز الهوايات والرياضة واللعب في الهواء الطلق لتقليل الاعتماد على الأجهزة الرقمية. في بعض الأحيان، قم بتقديم بدائل جذابة لوقت الشاشة، مثل الكتب أو الألغاز أو ألعاب الطاولة.