شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مصنع أسترازينيكا لأدوية السكر والضغط بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جولته لـ4 مصانع أدوية، بمدينة 6 أكتوبر.

وبدأ الجولة يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، بزيارة مصنع أكديما للدواء، ومصنع أسترازينيكا لأدوية السكر والضغط.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح الأربعاء الماضى ، المجمع الصناعي الأول لشركة "بيكو"(Beko) ، التركية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، الذي يمتد على مساحة 14 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.