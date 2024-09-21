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وزير قطاع الأعمال يلتقى محافظ القليوبية في مستهل زيارته لشركة النصر للكيماويات

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

السبت، 21 سبتمبر 2024 03:48 م

قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، حيث كان في استقباله المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية.

في مستهل الزيارة، بحسب بيان الوزارة عقد الوزير والمحافظ لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتمت مناقشة عدد الموضوعات وتبادل الرؤى والمقترحات بشأن الشركات التابعة للوزارة الواقعة في نطاق المحافظة، حيث أكد المهندس محمد شيمي الحرص على التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع نواب البرلمان والرد على استفساراتهم.

تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية المستمرة لوزير قطاع الأعمال العام لتفقد سير العمل بالشركات التابعة، ومتابعة موقف مشروعاتها على أرض الواقع، ومناقشة سبل الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة واستعراض الفرص الاستثمارية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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