جار فحص المياه.. وزير الصحة: إصابات أسوان في قريتي أبو هريش ودراو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، آخر تطورات الوضع الصحي بمحافظة أسوان بعد ظهور إصابات بالنزلات المعوية خلال الفترة الماضية.

وأكد وزير الصحة، أن الوضع الصحي بمحافظة أسوان مُطمئن وأن الأزمة ستنتهي خلال أيام، مضيفًا: جميع الحالات المصابة من أبناء قريتي أبو هريش و دراو، ويجرى الآن التأكد من سلامة شبكة مياه الشرب بهما.

وقال "عبدالغفار"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم السبت: رصدنا منذ 11 سبتمبر وحتى الآن إصابة 128 حالة من أبناء محافظة أسوان بنزلات معوية وإسهال.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه حتى الآن تم شفاء 22 حالة وخروجهم من المستشفيات.

وأوضح "عبدالغفار"، أنه جرى التنسيق بين وزارتي الصحة والإسكان ومحافظة أسوان لتحليل مياه الشرب بمحطات المحافظة والبالغ عددها 103 محطات للتأكد من سلامة المياه.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أنه تم إجراء جولات ترددية على مستشفيات المحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال المصابين.