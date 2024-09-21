سرقة سيارة محملة بـ10 أطنان سكر من أمام شركة الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد مركز الحوامدية جنوب الجيزة واقعة سرقة سيارة نقل محملة بـ10 أطنان سكر من أمام مقر شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بجوار إحدى المنشآت.

مأمور مركز الحوامدية بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باكتشاف مسؤولي الشركة سرقة حمولة سيارة ليلا دون اتهام أو الاشتباه في أحد.

فريق بحث ترأسه رئيس مباحث قطاع الجنوب العميد محمد مختار عمل عمل على تتبع خطوط السير المحتملة، وتبين تورط تشكيل عصابي في ارتكاب الواقعة وأمكن تحديد هوية عناصره.

مأمورية أشرف عليها الرائد محمد فهمي رئيس المباحث توصلت إلى تواجد السيارة والحمولة بالقليوبية وأمكن ضبط أول المتهمين الذي أرشد عن آخرين. انطلق الرائد هيثم رمضان والنقيب محمد باسم معاونا المباحث إلى مكان اختباء متهمين اثنين وأمكن ضبطهما وسط تكثيف الجهود لضبط المتهم الرئيس الهارب بسوهاج.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.