قضية "هيروين المرج".. مجدي شطة أمام الجنايات | غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

تعقد محكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة مُحاكمة مغني المهرجانات "مجدي شطة" وميكانيكي لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة" الهيروين" في منطقة المرج.

وفق تحقيقات النيابة العامة بالقضية التي حملت رقم 10559 لسنة 2024 جنايات المرج، فأن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر، كما أحرزا جوهر ً "Indazole carboxamides"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن و"طلقة" نارية مع السلاح المضبوط دون ترخيص بحيازته.

وأوضحت النيابة في التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المُخدر، كما أحرز بقصد التعاطي جوهري "بنزو دیازبین" و "بربجابالين" و" الامفيتامين"، وجوهر "فينيل الأمين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشف مصطفى عبد الحفيظ محامي مطرب المهرجانات مجدي شطة عن القضايا التي تلاحق موكله، عقب اتهامه مؤخرا في قضية "مخدرات" في دائرة المرج بالقاهرة، حال تصويره برومو فرح.

وأكد دفاع "شطة"؛ أن موكله تم القبض عليه أثناء تصويره برومو فرح في منطقة المرج "كان في ضبطيه لتاجر مخدرات وموكلي اتأخد معاهم". حيث نفى المحامي حيازة "شطة" لأسلحة بيضاء أو ناري عقب ضبطه في واقعة المخدرات.

وأوضح دفاع مجدي شطة؛ في بث مباشر "الخليج 365" أن المتهم عقب إخلاء سبيله من قبل جهات التحقيق بالقاهرة، وألقى القبض عليه مرة أخري، على ذمة ٤ قضايا صدر ضده أحكام فيها بإجمالي سنة و٣ أشهر حبس.

وأشار المحامي أن النيابة أجرت تحليل مخدرات للمتهم، ولكن نتيجة التحاليل لم تظهر حتي الآن، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وتابع الدفاع، أن بعض هذه القضايا جاري التصالح فيها مع الطرف الآخر.

تتباين الـ 4 قضايا التي أدين فيها "مجدي شطة" ما بين

١ - قضية إتلاف شقة مارينا بالساحل الشمالي وحُكم ضده فيها بالسجن لمدة ٦ أشهر.

٢- قضية إيصالات أمانة (٢) وحُكم فيها عليه بالسجن لمدة ٦ أشهر.

٣ - قضية مخالفة الإجراءات الاحترازية في ذروة انتشار فيروس كورونا، وحُكم فيها عليه بالسجن لمدة ٣ أشهر وغرامة مالية ١٠ آلاف جنيه.

٤ - قضية ضرب وإتلاف.