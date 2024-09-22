شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسية: ترامب لن يترشح لانتخابات 2028 حال خسارة المعركة المقبلة فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 07:56 م

قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكده أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية عام 2028 في حال خسر انتخابات نوفمبر المقبلة.

يذكر أن الحزب الجمهوري أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشحا رسميا عن الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأصبح ترامب المرشح الرئاسي الجمهوري الرسمي بعد حصوله على عدد كاف من أصوات المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

ويتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في شهر نوفمبر من هذا العام لانتخاب الرئيس الأمريكي المقبل للبلاد.

وبما أن الشخص الذي يجلس في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض له تأثير كبير على حياة الناس داخل وخارج الولايات المتحدة، تحظى هذه الانتخابات بالاهتمام ويتابع الجميع نتائجها.