شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يوجه بمتابعة مصابى انقلاب سيارة بالمنيا وصرف التعويضات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد جبران وزير العمل اليوم الأحد، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية العمل بالمنيا، بسرعة المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المصابين ضحايا انقلاب سيارة ربع نقل بطريق المحور بسمالوط شمال المنيا، حيث نقل 16 مصابا حتى الآن من عمال الزراعية الذين يعملون باليومية، إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وأكد الوزير جبران، فى توجيهاته على سرعة صرف التعويضات اللازمة من "بند الحوادث" بالحساب المركزى للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتى تصل إلى 20 ألف جنيه لكل مُصاب، وذلك بعد استيفاء الأوراق، والمُستندات اللازمة للصرف، طبقا للوائح والنظم المعمول بها.

وقال الوزير إن تقديم الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، هدف رئيسى فى برنامج الحكومة الجديدة، بتكليف من الرئيس السيسى، وتوجه الوزير بخالص المواساة إلى أسر الضحايا، داعيا لهم بالشفاء العاجل.