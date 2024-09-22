شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يجرى حركة تغييرات لقيادات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزير الأوقاف : اليوم يوم شكر ووفاء لرجل من رجالات الوزارة النبلاء المخلصين والمشهود لهم بالجدية والإخلاص في العمل

نوح العيسوي: سنعمل جميعا تحت قيادة وزير الأوقاف لخدمة وطننا وسنظل على هذا العهد

كرَّم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير السابق ومدير مديرية أوقاف الغربية الحالي، كما استقبل الدكتور طارق عبد الحميد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير الحالي في لفتة إنسانية تقدر جميع قيادات وزارة الأوقاف وكل أبنائها المخلصين.

وأكد وزير الأوقاف أن اليوم يوم شكر ووفاء لرجل من رجالات الوزارة النبلاء المخلصين، والمشهود لهم بالإخلاص في المهمة التي أنيطت، وهو إضافة لكل مكان يتولاه، وعلى مدى أشهر مضت أشهد له بمنتهى النبل والعطاء والوفاء لمؤسسته الأم، وأنه أدى الأمانة على أكمل وجه.

كما أضاف وزير الأوقاف أنه يقدم كل الدعم والثقة في الدكتور نوح العيسوي للنجاح في مهمته القادمة مديرا لمديرية أوقاف الغربية

وقدَّم وزير الأوقاف المصحف الشريف ودرع وزارة الأوقاف للدكتور نوح العيسوي تقديرًا لمسيرته، وهنأه بمديرية أوقاف الغربية، وهنأ مديرية أوقاف الغربية بحلوله وكيلًا للوزارة، قائلًا: الدكتور نوح هو الممثل الشخصي لي في محافظة الغربية في خدمة بيوت الله (عز وجل) وضيوف الرحمن ودعم كافة الأئمة والخطباء في المحافظة في القيام بعملهم على أكمل وجه

ورحَّب وزير الأوقاف ترحيبًا حارًّا بالدكتور طارق عبد الحميد، وهنأه بتكليفه رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، قائلًا: نشهد له بكل النبل والاستقامة والتفاني في أداء المهام التي أنيطت به في خدمة الوطن، والدكتور طارق كالدكتور نوح إضافة لكل مكان يتوليان خدمة الوطن فيه، واليوم يعود الدكتور طارق إلى بيته بعد الفترة التي قضاها في خدمة الوطن، فأهلًا وسهلًا ومرحبًا به.

من جانبه وجه الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي مدير مديرية أوقاف الغربية الشكر والتقدير لوزير الأوقاف على هذه اللفتة الطيبة، معاهدًا بالسير على المنهج، مؤكدًا أنه عمل في هذه الوزارة بكل صدق وشرف، والله تبارك وتعالى هو المطلع على القلوب وعلى الأعمال والنيات.

وأضاف: سنعمل تحت قيادة وزير الأوقاف، وسنظل على هذا العهد، ونعاهد الله سبحانه وتعالى أن نكون أوفياء وجنودًا مخلصين سائرين على الدرب، سائرين على المنهج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك، وأن يعينكم، وأن يوفقكم لما فيه صالح البلاد والعباد، كما أشكر الإخوة الزملاء الأعزاء الكرام الذين شاركونا هذا الحفل الكريم، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقهم، وأن يسيروا على هذا المنهج وعلى هذا الدّرب، فكلنا يعمل في أي مكان وفي أي إدارة وفي أي محافظة، كلنا لله وفي الله وبالله.

ووجه الدكتور طارق عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير الشكر لوزير الأوقاف على هذه اللفتة الطيبة والثقة في تحمل هذه الأمانة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف هي بيته الذي عاد إليه ليستأنف فيه مهام هذه الأمانة والرسالة بإخلاص، وكلنا في خدمة هذا الوطن؛ سواء كنا في هذا المكان أو في ذاك، وسنكون متعاونين وعلى قلب رجل واحد.

من جانبهم ثمن قيادات وزارة الأوقاف هذه اللفتة الإنسانية الطيبة من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي حرص على أن يتم تسليم وتسلم القيادة بحضوره في جو من الألفة والمحبة والوفاء.