حدث في 8 ساعات| حقيقة بيع حصة الحكومة في فودافون وانخفاض جديد بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الأربعاء العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة لدى جموع المواطنين أبرزها، تعليق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على بيع حصة الحكومة في شركة فودافون، وموعد حدوث انخفاض جديد في درجات الحرارة.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور الآتية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8ساعات الماضية:

تفاصيل لقاء رئيس الوطنية للصحافة ومحافظ القاهرة

استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تناولا خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والمؤسسات الصحفية القومية في مجالات إعلانات الطرق واستغلال الأصول التابعة للمؤسسات الصحفية القومية داخل نطاق محافظة القاهرة.. للتفاصيل أضغط هنا.

شعب واحد.. ساويرس يعلق على وجود السوادنيين في مصر

علق المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال على لجوء السودانيين لمصر بعد اشتعال الأزمة في بلادهم خلال الشهور الماضية.. للتفاصيل أضغط هنا.

رئيس جامعة القاهرة يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز علاقات التعاون

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وفدًا من أعضاء مجلس الشيوخ.. للتفاصيل أضغط هنا.

أول تعليق من ساويرس على تعيين بطرس غالي عضوا بالتنمية الاقتصادية

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قرار تعيين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق عضو بمجلس التنمية الاقتصادية.. للتفاصيل أضغط هنا.

طرح 5 مناطق جديدة.. مدبولي: لن نعلن عن صفقات استثمارية حتى تكتمل مثل رأس الحكمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه إذا كان هناك صفقة استثمارية لن نُعلن عنها إلا لو اكتملت مثل رأس الحكمة.. للتفاصيل أضغط هنا.

منهم مؤثرو السوشيال ميديا وكتاب المقالات.. الحكومة تستجيب لطلب زيادة حضور مؤتمرها الصحفي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العديد من الفئات أثنت عن استمرار المؤتمر الصحفي الحكومي أسبوعيًّا؛ حيث تلقيت تعليقات تثني على انتظامه وتطلب حضور هذا المؤتمر بشكل دوري.. للتفاصيل أضغط هنا.

أول تعليق من رئيس الوزراء على بيع حصة الحكومة في فودافون

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما يتم تداوله مؤخرا بشأن بيع حصة الحكومة في شركة فودافون.. للتفاصيل أضغط هنا.

بتكلفة 21 مليون جنيه.. محافظة الأقصر تتسلم المدفن الصحي الآمن بمدينة الزينية

سلمت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، المدفن الصحي بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر بشكل نهائي، من خلال اللجنة المختصة والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية، الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة الأقصر.. للتفاصيل أضغط هنا.

رئيس هيئة الدواء: سحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية وليس نسبة منها

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، إنه من المقرر أن تضع الهيئة آليات واضحة ومحددة لمنع وجود أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات مجددًا.. للتفاصيل أضغط هنا.

"الزراعة" تواصل طرح السلع والمنتجات الغذائية لسكان العاصمة الإدارية بأسعار مخفضة –تفاصيل وصور

انطلقت قافلة منافذ متحركة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة، وتنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتحت رعاية د.عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.. للتفاصيل أضغط هنا.

قرار حكومي بالموافقة على تخصيص قطع أراضي بنظام البيع بالدولار

قال بيان رسمي صادر من مجلس الوزارء اليوم، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن المجلس أحيط بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستيه رقمي 193 بتاريخ 17/7/2024، و194 بتاريخ 13/8/2024، على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.. للتفاصيل أضغط هنا.

الطقس.. الأرصاد: انخفاض جديد للحرارة في هذا الموعد

كشف محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الفترة المقبلة مع بداية فصل الخريف، حيث سيكون هناك اعتدال في الأحوال المناخية على أغلب الأنحاء خلال فترات الليل.. للتفاصيل أضغط هنا.