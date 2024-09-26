بعد استئنافها على حكم الحبس.. إخلاء سبيل بلوجر شهيرة بكفالة 30 ألف جنيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، أولى جلسات استئناف بلوجر شهيرة على حكم حبسها عامًا بتهمة الزنا، لجلسة 16 أكتوبر لحضور شاهد الواقعة وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة أكتوبر، بلاغًا من رجل أعمال يتهم فيه زوجته "بلوجر" تبلغ من العمر 30 عامًا، بالزنا خلال فترة سفره للعمل خارج البلاد.

وقال زوج المتهمة في محضر الشرطة، إنه سافر للخارج للعمل، وبعودته تفاجأ بتردد رجل غريب على فيلا زوجته، ووجود علاقة غير شرعية بينهما طوال فترة عمله خارج البلاد، واكتشافه خيانتها له من كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا.

وأحيل المحضر إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة، التي أصدرت قرارها بحبس المتهمة لمدة سنة في القضية التي تحمل رقم 4164 لسنة 2024 حصر رقم 101 لسنة 2024، ولاحقًا جرى إلقاء القبض على المتهمة وترحيلها إلى السجن تنفيذًا لقرار المحكمة.