شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان: قادة العالم متحدون بشأن حماية سكان رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أي توغل واسع النطاق في رفح التي يُحاصر فيها 1.2 مليون مدني قسرًا، مؤكدًا أن قادة العالم متحدون بشأن ضرورة حماية السكان المدنيين المحاصرين في رفح.

وأدان سلسلة غارات قوات الاحتلال الإسرائيلية على رفح في الأيام القليلة الماضية، والتي أسفرت عن استشهاد المئات معظمهم من الأطفال والنساء

المزيد من الجرائم الفظيعة

وأكد المفوض في بيان اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه العملية ستؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنها "ستؤدي إلى المزيد من الجرائم الفظيعة، التي سيُحاسب المسؤولون عنها".

ظروف غير إنسانية

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن قصص الأطفال أثرت فيها بشكل كبيرة بصفتها "أمًا وامرأة".

وأوضحت أن نحو 180 امرأة غزاوية تضعن أطفالهن كل يوم "في ظروف غير إنسانية ولا يمكن تصورها".

ووفقا للسلطات في غزة، فقد استشهد 14,685 طفلًا و9,670 امرأة من بين 34,151 فلسطينيًا استشهدوا في غزة بحلول 22 أبريل، فيما أصيب 77,084 آخرون، ويُعد أكثر من 7000 آخرين تحت الأنقاض.

وقالت: "كل 10 دقائق يُقتل أو يُجرح طفل"، ومع أن الأطفال محميون بموجب قوانين الحرب، فهم يدفعون الثمن بشكل غير متناسب.