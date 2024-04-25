شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة أممية: إعادة بناء غزة تتطلب جهودًا دولية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل



شهداء المقبرة الجماعية

الدمام - شريف احمد - أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ، أن التقدم مستمر في تعزيز وصول الإغاثة إلى القطاع، وأن إعادة بناء غزة تتطلب جهودًا كبيرة من المجتمع الدولي.وأشارت كاخ إلى أهمية دعم الفلسطينيين في غزة وتقديم الدعم الضروري سريعًا لهم، مؤكدة أن الوضع في غزة مرتبط بشكل جوهري بالتقدم على الجبهة السياسية وحل الدولتين.وخلال زيارتها الرابعة إلى قطاع غزة، أعربت كاخ عن تأثرها الشديد بالمعاناة التي يعانيها السكان المحليون، مشددة على ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني، وتقدير شجاعتهم وتصميمهم في مواجهة التحديات.

تواصل الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني عمليات انتشال عشرات الشهداء الذين جرى دفنهم في المقبرة الجماعية في باحات مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، خلال اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، ومحاصرتها للمستشفى، وانتشلت 392 شهيدًا من المقبرة الجماعية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، العثور من بين الشهداء على جثامين 20 طفلًا، بالإضافة إلى وجود شهداء مكبلين.