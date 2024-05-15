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222 يوما على العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 35233

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 222 على التوالي إلى 35233 شهيداً، والجرحى إلى نحو 79141 جريحاً؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 60 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 80 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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