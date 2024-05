شكرا لقرائتكم خبر عن 222 يوما على العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 35233 والان نبدء بالتفاصيل

30 فلسطينيًا من عائلة واحدة استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلهم في منطقة السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع #غزة.#اليوم



للمزيد: https://t.co/UfOpOiHdhN

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 222 على التوالي إلى 35233 شهيداً، والجرحى إلى نحو 79141 جريحاً؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 60 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 80 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.