الخليج اليوم .. السعودية تتخذ خطوات لجذب المستثمر الروسي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف نائب المدعي العام السعودي ناصر حسن عدوي عن أن السلطات السعودية تعمل على تحسين ظروف عمل الشركات في البلاد، بما فيها الروسية.

وقال المسؤول السعودي، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الروسية: "نعمل بشكل وثيق مع مكتب المدعي العام الروسي، ونعتقد أن هذا يوفر فرصا كبيرة لتطوير التجارة بين بلدينا. نعمل على تسهيل الفرص لرواد الأعمال الروس والقدوم إلى بلدنا (الاستثمار في المملكة)".

وأشار إلى أن رجال الأعمال من روسيا ودول أخرى لديهم العديد من الفرص للعمل في السعودية، ولهذا السبب اعتمدت سلطات المملكة عددا من القوانين لضمان موثوقية عمل المستثمرين الأجانب.

وتستضيف عاصمة جمهورية تتارستان الروسية قازان في الفترة من 14 وحتى 19 مايو الجاري فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

ويهدف الحدث إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، ويعد المنتدى منصة لتآزر الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية من خلال الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.