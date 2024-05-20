شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: دول مجلس التعاون تدعم الجهود الأممية لتحقيق الاستقرار في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز غروندبيرج في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تدعم الجهود الأممية التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلم في الجمهورية اليمنية، بما يعود بالنفع والرفاه للشعب اليمني الشقيق. دعم الشرعية في اليمن كما استعرضا آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية ومناقشة عدة موضوعات، أبرزها موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن.

وكذلك إنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حلّ سياسي للأزمة وفقًا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216. تحقيق الأمن والاستقرار وقد جدد تأكيد ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44 (ديسمبر 2023م -الدوحة).

وتضمّن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

