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الخليج اليوم .. محمد بن سلمان وماكرون يبحثان سبل التهدئة في غزة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بحث ولي العهد الأمير ، رئيس مجلس الوزراء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، سبل تطوير التعاون القائم في عدد من المجالات، فضلاً عن بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ثم جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين أثناء الاتصال.

 

كما تبادل الجانبان التهنئة بتوقيع الاتفاقية بين الخطوط الجوية ، وشركة إيرباص لشراء 105 طائرات، فضلاً عن بحث وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها مستجدات الأوضاع في غزة، فضلاً عن ضرورة تكثيف الجهود والاتصالات الدولية للتوصل لوقف فوري لإنهاء الحرب، وكافة أشكال التصعيد، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية الكافية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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