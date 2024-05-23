الخليج اليوم .. محمد بن سلمان وماكرون يبحثان سبل التهدئة في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، سبل تطوير التعاون القائم في عدد من المجالات، فضلاً عن بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ثم جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين أثناء الاتصال.

كما تبادل الجانبان التهنئة بتوقيع الاتفاقية بين الخطوط الجوية السعودية، وشركة إيرباص لشراء 105 طائرات، فضلاً عن بحث وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها مستجدات الأوضاع في غزة، فضلاً عن ضرورة تكثيف الجهود والاتصالات الدولية للتوصل لوقف فوري لإنهاء الحرب، وكافة أشكال التصعيد، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية الكافية.