"الصحة العالمية": انهيار النظام الصحي في السودان

النظام الصحي في السودان

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انهيار النظام الصحي في السودان، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث دمرت المرافق الصحية أو نهبت، وتعاني من نقص العاملين الصحيين والإمدادات واللقاحات والأدوية والمعدات، ولم يعد سوى ما بين 20% إلى 30% من المرافق الصحية عاملة عند الحد الأدنى.وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لاندماير، إن الإمدادات الطبية في السودان تغطي 25% فقط من الاحتياجات، ويتعذر الوصول إلى مستودع منظمة الصحة العالمية في ولاية الجزيرة منذ ديسمبر 2023، ولم تتلق بعض الولايات مثل دارفور الإمدادات الطبية خلال العام الماضي. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأضاف لاندماير، أن الأمراض تفشت مع وجود أكثر من 1,3 مليون إصابة بالملاريا، و 11 ألف إصابة بالكوليرا، و 4600 حالة حصبة، و 8509 حالات حمى الضنك، مؤكدا أن جهود منظمة الصحة العالمية في الأشهر القليلة الماضية أدت إلى خفض عدد حالات الكوليرا وحمى الضنك والملاريا.