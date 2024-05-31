شكرا لقرائتكم خبر عن جراء القصف المستمر على غزة.. استشهاد 14 فلسطينيًا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 14 فلسطينياً على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، في سلسلة غارات عنيفة، نفّذها الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على منازل وتجمعات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، أن أربعة فلسطينيين استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركبتهم بمخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد ثمانية فلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط القطاع، وفقدان عدد آخر تحت الأنقاض وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال كافة المناطق الشمالية والشرقية من مخيمي البريج والنصيرات، ومنطقة جحر الديك، ما أسفر عن استشهاد فلسطينين.

