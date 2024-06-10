شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 8 أشهر.. ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 534 شهيداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، استشهاد 534 فلسطينياً في الضفة الغربية، خلال الأشهر الثمانية الماضية، لافتة النظر أن معظم اللذين استشهدوا خلال اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية وعلى الحواجز العسكرية.

وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى استشهاد فلسطينيين اليوم، خلال اقتحام مخيمات طولكرم والفارعة بالضفة الغربية.