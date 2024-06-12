شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق "المنقف".. وزير الداخلية الكويتي يوجه بإجراءات عاجلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، وقع حريق المنقف والذي راح ضحيته أكثر من 35 شخصًا وإصابة العشرات.

وأمهل "اليوسف" أصحاب العقارات المخالفة حتى صباح غدٍ لإزالة أي مخالفات، مؤكداً أن البلدية وفرق الإزالة ستعمل في كل مخالفة ومن دون إنذار.

وأعلن اليوسف خلال تفقده موقع حريق المنقف أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستتحرك أيضا في ما يخص تكدس العمالة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية.



التحفظ على صاحب العقار



وكشف أنه سيتم التحفظ على صاحب العقار الذي وقع فيه الحريق للتحقيق ومعرفة ما إذا كان هناك أي تقصير أو إهمال.

وقال مدير عام الأدلة الجنائية اللواء عيد العويهان إن عدد الوفيات في موقع الحادث جراء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35 ، وإنه تم نقل 15 مصاباً إلى المستشفيات توفي منهم 4.

من جانب آخر كشف مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب أن الإحصائية الأولية في شأن حريق المنقف تشير إلى وفاة عدد من الأشخاص وعدد من الإصابات في الحريق.

