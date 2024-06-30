شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ميدغلف» توافق على أعمال وعقود مع 5 شركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025 وتحديد أتعابهم، وهما: مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم بأتعاب قدرها 900 ألف ريال، ومكتب الخراشي وشركاؤه بأتعاب قدرها 650 ألف ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة وعدة شركات ذات علاقة.

