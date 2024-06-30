الاقتصاد

«الكابلات السعودية»: تعيين 3 أعضاء في مجلس إدارة الشركة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات »: تعيين 3 أعضاء في مجلس إدارة الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية - خلال اجتماعه الذي عقد يوم الخميس الماضي، تعيين 3 أعضاء في مجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المجلس قرر تعيين د. سيف بن فهيد الحربي (عضو مستقل)، بديلا لنائل بن سمير فايز (عضو غير تنفيذي) الذي قدم استقالته في 24/06/2024م.
وأضافت أن المجلس قرر تعيين محمد بن زهير نيازي مراد (عضو مستقل)، بديلا للمهندس بدران بن حمود البدران (عضو مستقل) الذي قدم استقالته في 24/06/2024م.
وأشارت إلى أن المجلس قرر تعيين حمزة بن غلام جوهرجي (عضو مستقل)، بديلا لزياد بن عبد اللطيف البراك (عضو مستقل) الذي قدم استقالته في 24/06/2024م.
وأوضحت أن التعيين اعتباراً من تاريخ 21/12/1445 هـ الموافق 27/06/2024م، لاستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 03/04/2027م.
وأفادت بأن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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