الاقتصاد

تسوية مطالب تأمينية لحادث حريق في مصنع تابع لـ«سبكيم» بـ53 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية مطالب تأمينية لحادث حريق في مصنع تابع لـ«سبكيم» بـ53 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) توصلها يوم الخميس الماضي، إلى تسوية كاملة ونهايئة للمطالبة التأمينية مع شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن الأضرار الناجمة عن حريق مصنع الشركة.
كانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 29 أغسطس 2022، تعرض أحد مصانع شركاتها التابعة للحريق (الشركة للمنتجات المتخصصة)، في 29/08/2022.
وأشارت الشركة إلى أن التسوية الكاملة بلغت مبلغ 53 مليون ريال. وسيكون لها أثر مالي إيجابي خلال الربع الثاني من العام 2024م.
ولا تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا الحدث أثر مالي سلبي على نتائج أعمالها.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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