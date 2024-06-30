شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «رتال» توافق على شراء مليوني سهم وتخصيصها لموظفي الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)،الذي عقد يوم الخميس الماضي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية حسب النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين مراجع الحسابات: شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)، من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.

وجاء التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعدة شركات.

وشملت النتائج: الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

وتضمنت النتائج: الموافقة على شراء الشركة عددا من أسهمها بحد أقصى 2 مليون سهم، بغرض تخصيصها لموظفي الشركة، ضمن برنامج الأسهم المخصصة للموظفين.

وسيكون تمويل الشراء ذاتيا من موارد الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

على أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وبعد انقضاء هذا المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وذلك في حال الموافقة على البند 18.