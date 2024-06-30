شكرا لقرائتكم خبر عن «دار الأركان» توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 765 ألف ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، والموافقة على تعديل سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، والموافقة على لائحة معايير وضوابط المنافسة لأعمال الشركة.