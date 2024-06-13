الخليج اليوم .. «الفارس الشهم 3» تواصل إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة بطائرة تحمل 90 طناً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الخميس، طائرة تحمل مساعدات إغاثية وغذائية جديدة إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك استمراراً للجهود الإماراتية الرامية لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع نتيجة للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

ويأتي تسيير الطائرة الجديدة في إطار عملية الفارس الشهم 3، والتي تحمل على متنها حمولة تبلغ 90 طناً تشمل 450 خيمة، وطرود غذائية وتمور، حيث وصلت عدد الرحلات التي نفذتها العملية من دولة الإمارات إلى مدينة العريش المصرية 238 رحلة منذ إطلاق العملية.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت مبادرة الفارس الشهم 3 في الخامس من نوفمبر الماضي بقيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، بهدف تقديم الدعم الإغاثي العاجل للشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

هذا وتضمنت الجهود الإماراتية نقل المساعدات الإغاثية إلى القطاع من خلال 395 طائرة منها 103 طائرات شاركت في عملية إسقاط المساعدات جواً "طيور الخير"، وعدد 6 من سفن الشحن إلى العريش المصرية وشمال غزة من دولة الإمارات وقبرص، وتحريك 1243 شاحنة حملت مساعدات متنوعة. وبلغ مجموع المساعدات المقدمة 33,000 طن من المساعدات الغذائية، الصحية، ومواد الإيواء .

ويجسد النهج الإنساني لدولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني مواقفها الراسخة على مدار العقود الماضية بمد يد العون لهم في مختلف الظروف، ومواصلة هذا النهج في تقديم المبادرات الإنسانية لغوثهم في الأزمة الحالية.