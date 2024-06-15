الخليج اليوم .. وزير الداخلية يقف على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج

وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام في مشعر منى.

وتابع خلال زيارته لغرفة العمليات بالمركز إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج، وعمليات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وتصعيدهم إلى عرفات، واستمع إلى شرح مفصل من مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي عن مراحل تنفيذ خطط أمن الحج للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلاتهم في المشاعر المقدسة.

وزير الداخلية في مركز القيادة والسيطرة



واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على أبرز التقنيات، وأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تم تطويرها بالتعاون بين الأمن العام، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لمساندة مهام قوات أمن الحج الأمنية والتنظيمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم نسكهم بيسر وسهولة.

وكان الأمير عبدالعزيز قد دشن تطوير مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج الذي تم دعمه بأحدث التقنيات وفق أعلى المعايير العالمية لتسهم في رفع جودة أداء العمل في المركز.

وزير الداخلية خلال وقوفه على سير عمل المركز