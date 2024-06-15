شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الفلسطينية" تحذر من انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

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تدمير شبكات الكهرباء

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن استمرار انقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود المشغل للمستشفيات تسبب في انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 253 على التوالي.ولفتت إلى أن 32 مستشفى توقف عن العمل من أصل 34 مستشفى في القطاع، بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي لكل إمدادات الكهرباء منذ بدء العدوان، و منع إيصال الوقود لما تبقى من مستشفيات.وأكدت مستشفيات القطاع أن نحو 350 ألف مريض من مرضى السرطان والقلب والكلى والسكر حرموا من العلاج، ما تسبب في وفاة المئات منهم، مشيرة إلى أن 90 % من الأجهزة الطبية دمرها الاحتلال على إثر قصفه للمستشفيات، ما جعل من عودة مستشفيات القطاع لتقديم الخدمات الصحية أمرًا صعبًا ومستحيلًا.وتشير سلطة الطاقة الفلسطينية، أن قطاع غزة فقد 100 % من مصادر الكهرباء بعد تدمير الاحتلال لكل شبكات الكهرباء، ومنع إدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء منذ بدء العدوان، ما دفع سكان قطاع غزة للاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية للحصول على القليل من الكهرباء، كما تسبب انقطاع الكهرباء في توقف مضخات المياه والصرف الصحي.