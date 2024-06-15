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الخليج اليوم .. الحجاج يودعون مشعر عرفات متوجهين إلى مزدلفة

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كيف احتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32؟ السبت ، ١٥ يونيو ٢٠٢٤

علماء يصنعون كمبيوتراً خارقاً من خلايا دماغ بشري السبت ، ١٥ يونيو ٢٠٢٤

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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