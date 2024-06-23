ساينز : أشعر بخيبة امل كبيرة بعد التجارب التأهيلية ببرشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب السائق الاسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري عن خيبة امله الشديدة لعدم تمكنه من تحقيق نتيجة افضل في التجارب التأهيلية لسباق جائزة برشلونة الكبرى للفورميلا وان والذي سيقام مساء الاحد .

وكان سائق فريق مكلارين لاندو نوريس قد نجح في الحصول على المركز الاول في التجارب التأهيلية متقدما على سائق فريق ريد بول ماكس فيرستابين بطل العالم بفارق 0.020 ثانية بينما جاء ثنائي فيراري شارل ليكلير و كارلوس ساينز في المركزين الخامس والسادس فيما يعد نتيجة مخيبة للامال خاصة للسائق الاسباني الذي كان يأمل في تحقيق نتيجة افضل في السباق الذي يقام في بلدة أسبانيا .

وقال كارلوس ساينز في تصريحات عقب نهاية التجارب التأهيلية : لا شك انها خيبة امل كبيرة لنا كفريق فقد توجهنا بعد التجارب الحرة الى التجارب التأهيلية وكان لدينا امال كبيرة في امكانية الحصول على المركز الاول في التجارب التأهيلية لكن للاسف وبعد الجزء الثاني من التجارب التأهيلية ( Q2 ) أدركنا ان مازال الفارق كبيرا بييننا وبين سيارة ريد بول وسيارة مكلارين وحتى سيارة مرسيدس .

واضاف كارلوس ساينز : كلنا لاحظنا تفوق سيارة ريد بول هذا الاسبوع علينا ونفس الامر بالنسبة لسيارة مكلارين . قلت من قبل ان لدينا مشاكل عند وجود سرعات كبيرة في المنحنيات فيكون هناك صعوبة كبيرة في التحكم في السيارة وهذا يسبب خسارة ازمنة كثيرة للفريق . قلت هذا من زمن طويل ولم يتم اصلاح اي شىء ومازلنا خلف المنافسين بفارق واضح .

يذكر ان فريق ريد بول يتصدر بطولة العالم للصانعين للفورميلا وان بينما يأتي فريق فيراري في المركز الثاني ثم فريق مكلارين في المركز الثالث .