الخليج اليوم .. الصين توافق على أول صناديق مؤشرات متداولة للاستثمار في الأسهم السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال مديرو صناديق استثمار لرويترز إن الصين وافقت أمس الجمعة على أول صناديق مؤشرات متداولة تستثمر في الأسهم السعودية، وذلك مع تعزيز بكين لعلاقاتها مع الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع الغرب.

وقالت شركتا (هواتاي باينبريدغ إنفيستمينتس) و(ساذرن أسيت مانغمنت) الصينيتان اللتان ستديران المنتجات بشكل منفصل إن هذه المنتجات ستتبع صندوق المؤشرات المتداولة (سي.إس.أو.بي السعودية) المدرج في بورصة هونغ كونغ والذي دشنته في نوفمبر/ تشرين الثاني شركة (سي.إس.أو.بي أسيت مانغمنت) ومقرها هونغ كونغ.

وقال دينج تشين الرئيس التنفيذي لشركة "سي.إس.أو.بي": "ستزيد هذه الموافقة من التعاون بين السعودية والصين في أسواق رأس المال".

وانخفض صندوق المؤشرات المتداولة (سي.إس.أو.بي السعودية) نحو 5% حتى الآن هذا العام، مقارنة بصعود 3% في المؤشر الصيني سي.إس.آي 300.

ويقتفي "سي.إس.أو.بي السعودية" أثر أداء مؤشر الأسهم القيادية السعودي.

وكانت "رويترز" قد أفادت في أغسطس/آب بأن سوقي الصين والسعودية تجريان محادثات عن سماح كل منهما بإدراج صناديق المؤشرات المتداولة في بورصة الأخرى، وذلك في ظل تطلع البلدين إلى تعميق العلاقات المالية وسط تقارب العلاقات الدبلوماسية.

ومن خلال صناديق المؤشرات المتداولة، سيتمكن المستثمرون في الصين من التداول في الأسهم السعودية، بما في ذلك أسهم عملاق النفط أرامكو السعودية والبنك الأهلي السعودي.

وقالت الجهة المنظمة للأوراق المالية في الصين في وقت سابق هذا الأسبوع لرويترز إنها ترحب بتوسيع المؤسسات والمستثمرين الماليين الأجانب، بما في ذلك من الشرق الأوسط، لاستثماراتهم في الصين.