شكرا لقرائتكم خبر عن التحرير الفلسطينية: إسرائيل تواصل حرب الإبادة وتحاول تصفية قضيتنا بكل الوسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو منظمة التحرير الفلسطينية عمر الغول، إن الاحتلال الإسرائيلى يواصل حرب الإبادة الجماعية، ويعمل على تصفية القضية الفلسطينية، بكل الوسائل.



واستنكر الغول - فى تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /السبت/ - رفض قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرار مجلس الأمن الدولي، الذى صدر /الإثنين/ الماضى بشأن مقترح وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.. وقال إن إسرائيل تضع كل العراقيل فى تطبيق القرار الدولي، كما أن الولايات المتحدة تغطى على إسرائيل جرائمها، وتتهم أذرع المقاومة بأنهم يرفضون المقترح الأمريكي.



وأكد أنه تم إصدار رسالة من 93 دولة، تدعم الجنائية الدولية وتوجهاتها واستقلالها، وترفض أى تدخل من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل أو غيرهم فى شؤون قراراتها وتوجهاتها.

كما أكد على الحاجة الماسة إلى فتح جميع المعابر وإدخال المساعدات بكثافة لتغطية الاحتياجات.