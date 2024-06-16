شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية: نتابع وفاة 6 مواطنين أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا، أكدت فيه أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية تتابع وفاة 6 مواطنين أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج، السبت، إثر إصابتهم بضربة شمس.

وبحسب بيان وصل لشبكة "رؤيا" نسخة عنه، فقد أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير سفيان القضاة، أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة فى جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذويهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.



كما أعرب السفير القضاة عن أصدق التعازى والمواساة لأسر الحجاج الستة، رحمهم الله، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

وأوضح السفير القضاة أن الحجاج الستة، من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية، داعياً جميع المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج للاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية:



- مديرية العمليات والشؤون القنصلية: 00962795497777



- خط الطوارئ / جدة: 00966501784611