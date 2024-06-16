شكرا لقرائتكم خبر عن التاسع خلال يوم.. الاحتلال يعلن مقتل جندى من لواء جفعاتى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت مقتل جندي بعد أيام من إصابته في معارك بجنوب قطاع غزة.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، فقد أفاد الجيش بأن الجندي من لواء جفعاتي أصيب بجروح في 10 يونيو في معارك جنوبي قطاع غزة.

وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر اسم الجندي القتيل وهو الرقيب يائير رويتمان.

وأصيب رويتمان متأثرا بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة في انفجار مبنى مفخخ في رفح يوم الاثنين الماضي والذي قتل فيه ضابط وثلاثة جنود.

والاثنين الماضي قالت "كتائب القسام" في بيان: "تمكن مجاهدونا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ دك مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".