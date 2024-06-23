شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 04:00 ص

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الأحد، التحضير لمباراته أمام الزمالك، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ضمن خطته لحصد أكبر عدد من النقاط فى مشواره بالمسابقة من أجل استعادة صدارة الدوري، والتي يتربع على قمتها بيراميدز في الوقت الحالي.



وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة، للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.



ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام الزمالك فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل بستادا القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى والزمالك في الدوري

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 13 لقاءً وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 18.

فيما يحتل الزمالك المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 19.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والزمالك في الدوري

فاز الأهلى على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما فاز الزمالك على فاركو بهدفين دون رد بآخر ظهور فى المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.