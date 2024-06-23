شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى الجولة الـ"27" للدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 03:00 ص

تقام اليوم، الأحد ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما يستضيف مودرن فيوتشر نظيره الإسماعيلى، ويلاقى المصري البورسعيدى منافسه سيراميكا، فيما يستدرج بيراميدز نظيره المقاولون العرب.

مواعيد مباريات الجولة الـ"27" لمسابقة الدوري المصري

الأحد 23 يونيو

مودرن فيوتشر & الإسماعيلى..4 عصراً

المصري & سيراميكا..7 مساءً

بيراميدز & المقاولون العرب..7 مساءً



الاثنين 24 يونيو

البنك الاهلى & بلدية المحلة..4 عصراً

الداخلية & زد إف سى..7 مساء

فاركو & الاتحاد السكندري..7 مساء



الثلاثاء 25 يونيو

الاهلى & الزمالك..7 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.