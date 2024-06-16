شكرا لقرائتكم خبر عن 42.2 مليون مكالمة هاتفية وتوزيع مليار لتر مياه بمكة والمشاعر في يوم عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فى السعودية، اليوم الأحد، أن إجمالى عدد المكالمات الهاتفية التى أجريت فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يوم عرفة والذى وافق التاسع من ذى الحجة، بلغ 42.2 مليون مكالمة؛ منها 36.3 مليون مكالمة محلية، و5.9 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة إجمالى استهلاك البيانات البالغ 5.61 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 2.3 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومى للبيانات (761.93 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزًا معدل الاستهلاك العالمى للفرد البالغ 380 ميجابايت/ مشترك.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل أظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل البيانات بلغت 386.66 ميجا/ ثانية، بينما وصل معدل سرعات رفع البيانات 48.79 ميجا/ ثانية.

وعلى صعيد متصل، أوضحت شركة المياه الوطنية بالسعودية، أن كميات المياه التى تم ضخها وتوزيعها عبر الشبكات العامة يوم الوقف بصعيد عرفات على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قاربت المليار لتر من المياه.

كان نصيب المشاعر المقدسة منها (286) مليون لتر، فيما وُزع ما يزيد على (704) ملايين لتر من المياه فى الشبكات العامة لمكة المكرمة.

وبيّنت الشركة أن توزيع المياه تم عبر الشبكات العامة على مدار الساعة، بإشراف ومتابعة عدد من مهندسى الشركة ومراقبيها من مناطق العمل بمراكز التشغيل والصيانة التى تغطى مكة والمشاعر المقدسة.

وأضافت الشركة أن عملياتها التشغيلية وإمدادات المياه تسير وفق ما خطط له مسبقاً لخدمة الحجيج، بضخ مستمر على مدار الساعة للمشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام، بالإضافة إلى مواصلة ضخ المياه للأحياء المخدومة بالشبكة فى مكة المكرمة بمعدل 21 ساعة يوميًا، مؤكدة عدم حدوث أى انقطاعات مؤثرة فى عملياتها التشغيلية مع استمرارية الجاهزية التامة للفرق الميدانية لمباشرة ومعالجة أى طارئ.

وأشارت الشركة إلى أنها أجرت فى يوم عرفة أكثر من (4840) فحصًا مخبريًا وذلك للتأكد من جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن من خلال المختبرات الثابتة والمتنقلة فى مكة والمشاعر المقدسة.