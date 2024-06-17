شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان وجرحى جراء قصف إسرائيلى لمنزل بحى الشيخ رضوان شمالى مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد فلسطينيين وسقوط عدة جرحى جراء قصف إسرائيلى لمنزل بحى الشيخ رضوان شمالى مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت فى وقت سابق، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 37337 شهيدا و85299 مصابا، وذلك منذ يوم الـ 7 من أكتوبر الماضى، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

كما ارتكبت قوات الاحتلال، ثلاثة مجازر جديدة ضد العائلات فى قطاع غزة، حيث راح ضحية تلك المجازر 41 شهيدا و102 مصاب خلال الساعات الـ24 الماضية فقط.