شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الكويتية: منتسبو القطاعات العسكرية يدركون مسئوليتهم عن حفظ أمن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتى الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إن منتسبي القطاعات العسكرية يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حفظ أمن الوطن واستقراره وحمايته، منوهًا بما يتمتعون به من كفاءة وقدرة واستعداد دائم.



وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فى بيان أن ذلك جاء خلال جولات قام بها الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى لواء الشهيد المدرع 35 بالقوة البرية، ومعسكر الذخيرة التابع لهيئة الإمداد والتموين، وموقع "الباتريوت" التابع لسلاح الدفاع الجوي، وقاعدة محمد الأحمد البحرية، ومنفذي السالمي والنويصيب الحدوديين، والإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى زيارة عدد من المخافر ومراكز الإطفاء في محافظة الأحمدى.