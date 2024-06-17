شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاركان السورية يشدد على بذل المزيد من الجهود لمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية العماد عبد الكريم محمود إبراهيم على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتصدي لأي اعتداء والتركيز على أولوية مواجهة الإرهاب والقضاء عليه .. مشيرا الى أن خيار القوات المسلحة هو المقاومة لإفشال المشاريع الاستعمارية فسوريا التي صمدت في وجه جميع أشكال العدوان والإرهاب والحصار منذ عقود وحتى يومنا هذا قادرة على مواصلة الصمود وتحقيق الانتصار بشعبها الأبي وجيشها الباسل وقيادته الحكيمة.

وذكرت وكالة الانباء السورية، ان ذلك جاء خلال تفقد رئيس هيئة الاركان السورية اليوم الأثنين القوات المسلحة العاملة في أرياف حماة وإدلب ودير الزور ، بتوجيه من الرئيس السوري الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية .

وزار العماد إبراهيم المقاتلين في خطوط المواجهة واطلع على التحصينات والإجراءات المتبعة من قبل القوات المتمركزة على الحد الأمامي في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة بهدف ردعها ومنعها من شن أي اعتداء على النقاط العسكرية أو المناطق والقرى والبلدات الآمنة ، مشدداً على أن الجيش السوري سيبقى بقيادة درع الوطن وقلعته الصامدة القادرة على حماية أمنه وسيادته وكرامته.

كما زار العماد إبراهيم النقاط العسكرية في البادية السورية وأشرف على سير الأعمال القتالية المنفذة واطلع على جاهزية القوات والتقى المقاتلين والقادة الميدانيين واستمع منهم إلى شرح مفصل عن ظروف سير الأعمال مثنياً على بطولاتهم في تطويق شراذم الإرهاب في البادية السورية والقضاء عليه.