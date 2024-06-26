شكرا لقرائتكم خبر عن «أماك» تفوز برخصتين للكشف عن المعادن في عسير ونجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) فوزها بالمنافسة التعدينية التي أقيمت من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية الخاصة برخصتي كشف عن معادن الأساس والمعادن الثمينة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الرخصة الأولى: المنافسة التعدينية لرخصة كشف موقع الهجرة (نوع الخام : الزنك ، النحاس، الرصاص ، الذهب ، الفضة)،

وأفادت أن موقع الرخصة: منطقة عسير، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للرخصة: 274 كم2.

وأشارت إلى أن الرخصة الثانية: المنافسة التعدينية لرخصة كشف موقع جبل قرن (نوع الخام : النحاس ، الرصاص ، الذهب).

وأضافت أن موقع الرخصة: منطقة نجران، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للرخصة: 57.72 كم2.

الجدير بالذكر أن موقع رخصة كشف الهجرة ملاصق لرخصة كشف موقع (المصانع الغربية) المملوكة للشركة، ومجاور لرخصة التعدين الحالية (منجم المصانع) التي يتم استخراج معادن الأساس الزنك والنحاس والمعادن الثمينة الذهب والفضة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية (42.47) كم2.

وأشارت إلى أن موقع رخصة كشف جبل قرن مجاور لرخصة كشف موقع (كتام) المملوكة للشركة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية (20.67) كم2.

ونوهت بإعداد الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة .

وأشارت إلى أن قيمة وتوقيت الأثر المالي لصدور هذه الرخصة ستتضح بعد الإنتهاء من الدراسات والأعمال الاستكشافية وذلك خلال المدة النظاميّة، وسوف تعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الرخصة في حينه.