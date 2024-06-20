شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى القلب العائدين من مناسك الحج.. إرشادات من المجلس الصحى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المجلس الصحي السعودى، إرشادات صحية و نصائح لمرضى القلب العائدين من أداء مناسك الحج، حيث نشرها المجلس عبر منصة التواصل الاجتماعى "إكس".

وأهم تلك الإرشادات الانتظام في اتباع نمط غذائي صحي، وتجنب الإفراط في تناول الأغذية المشبعة بالدهون، كما نصح مرضى القلب القادمين من الحج، بالانتظام في ممارسة النشاط البدني، وتناول الأدوية في الوقت المحدد.

على صعيد متصل، كان المجلس الصحى السعودى قد وجه ضيوف الرحمن لاتباع عدد من الإرشادات للتعامل مع الأعراض الصحية التى قد تواجه الحاج عقب انتهاء من موسم الحج.

ونوه المجلس الصحي السعودي إلى أهمية أخذ قسط من الراحة وشرب كميات كافية من السوائل، وأخذ مسكنات الألم عند الحاجة، وحث حجاج بيت الله الحرام على الاهتمام بغسل اليدين جيدا وتغطية الفم والأنف عند العطاس أو السعال لمنع انتقال العدوى، بالإضافة إلى مراجعة الطبيب عند الحاجة.

ومن جهة أخرى ، أعلن وزير الصحة السعودى فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، نجاح الخطط الصحية لموسم حج هذا العام ، وخلوه من أى أمراض وبائية أو تهديدات على الصحة العامة للحجاج، مؤكدا نجاح موسم الحج رغم الأعداد الكبيرة للحجاج هذا العام، والتحديات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة، وفق "واس" .

وأضاف الجلاجل: "قامت المنظومة الصحية بتجهيز 189 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة متنقلة، بطاقة استيعابية تزيد عن 6.500 سرير ، بكوادر طبية وفنية وإدارية ومتطوعين تتجاوز 40 ألفًا، وبسيارات إسعاف تزيد عن 370 سيارة و 7 طائرات إسعافية و 12 مختبراً و 60 شاحنة، لتوفير أكثر من 1860 بنداً طبياً، وفي خطوة نوعية 3 مستودعات طبية متنقلة موزعة في المشاعر المقدسة" .