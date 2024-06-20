شكرا لقرائتكم خبر عن عقب انتهاء مناسك الحج.. وزارة الحج والعمرة السعودية تبدأ إصدار تأشيرات العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الخميس، استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم؛ بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن؛ مع تسخير الجهود لتسهيل قدوم المعتمرين إلى المملكة، وتقديم الخدمات لهم لتأدية العمرة بكل يسر وطمأنينة. وفق "سبق".

يذكر أن وزارة الحج تستقبل سنويًا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة؛ حيث أدى الحجاج أمس طواف الوداع بالحرم المكى فى ختام مناسك حج 2024 .

وتعمل وزارة الحج والعمرة وفق خططها على تيسير وصول المزيد من ضيوف الرحمن، وتوفير ما يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- والحرص على تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وكانت الوزارة قد أعلنت فى مايو الماضى بإيقاف إصدار تأشيرة العمرة عبر تطبيق "نسك"، لمدة شهر.

من جهة ثانية، تنطلق اليوم الخميس من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، أولى رحلات العودة لحجاج باكستان وبنجلاديش إلى بلدانهم بعد إتمام مناسك الحج لهذا العام.

ووفقًا لما أعلنته وزارة الشؤون الدينية؛ فقد أدى أكثر من 160 ألف حاج باكستاني فريضة الحج هذا العام بيسر وسهولة؛ حيث استفاد أكثر من 65 ألفًا منهم من مبادرة "طريق مكة".

وكانت أولى رحلات الحجاج الباكستانيين قد انطلقت في 9 مايو الماضي من إسلام أباد إلى المدينة المنورة.