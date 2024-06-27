السعودية | خمسة مواقع تثري تجربة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يزخر المسجد النبوي بالمدينة المنورة وساحاته بالعديد من المواقع والمعارض التي تثري تجربة ضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع العالم.

ويعد معرض عمارة المسجد النبوي الواقع في الجهة الجنوبية من ساحة المسجد النبوي الذي يفتح أبوابه من الساعة 4 عصراً، وحتى الـ10 مساءً، نقلة نوعية في عرض تاريخ عمارة المسجد النبوي عبر مراحل زمنية مختلفة من خلال تقنيات حديثة.

ويقدم المعرض الدولي للسيرة النبوية الذي يعمل من الـ4,30 مساءً، وحتى الـ10,30 مساءً، الإسلام في سمته الجليلة، من خلال شخصية النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم والتعريف بكريم آدابه، وعظيم أخلاقه.

ويحاكي معرض نوادر المخطوطات الذي يعمل من الـ8 صباحاً، وحتى الـ9 مساءً، تراثاً فنيّاً عظيماً، وأقيم عليه العديد من الدراسات لفَهم الثقافة العربية والإسلامية، كالنقوش على المواد الصلبة والخدوش الكتابية خلال مراحل تطور الكتابة عبر العصور.

وتحتوي مكتبة المسجد النبوي الواقعة بالجهة الغربية من المسجد النبوي والتي تعمل 24 ساعة على عدة أُقسام، منها للمخطوطات ومكتبة صوتية وقسم فني وقسم خاص للكتب النادرة.

ويعد قسم المخطوطات والكتب النادرة داخل المسجد النبوي في باب عثمان، الذي يعمل على فترتين صباحية من 8 صباحاً، حتى الـ 12 مساءً، ومسائية من الـ4 مساءً، وحتى الـ8 مساءً من أهم المواقع للزيارة؛ لما يحويه من مخطوطـات نادرة وقيمـة يقدر عددها حوالي 4052 مخطوطة أصليـة، و 60 ألف مخطـوط رقمي و 4600 مخطوطة مصـورة، بالإضافة إلى 250 مصحف مخطوط، و 200 مصحف مطبوع.

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