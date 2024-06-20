الخليج اليوم .. تلقي طلبات الحج للعام المقبل بدءاً من سبتمبرحجاج الدولة يبدأون العودة إلى أرض الوطن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أنهى معظم حجاج الدولة، أمس، أداء مناسك الحج برمي جمرات ثاني أيام التشريق وتأدية طواف الوداع، فيما أنهى الحجاج المتعجلون الطواف أمس الأول.

وبدأت رحلات عودة حجاج الإمارات، بالوصول إلى مطارات الدولة من أمس.

تلقي الطلبات

من جهة أخرى، حدد مكتب شؤون حجاج الدولة بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة سبتمبر القادم موعداً لتلقي طلبات الحج للعام المقبل.

وأشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة بالجهود المتميزة التي قدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، لضمان نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال الدرعي: «على الرغم من الأعداد المليونية للحجاج، الذين قدموا من 88 دولة حول العالم، وارتفاع درجات الحرارة القياسية إلا أن المملكة نجحت في تنظيم موسم الحج، وإخراجه بصورة متميزة».

اجتماع تنسيقي

وفي سياق متصل، عقد محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة نائب رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة اجتماعاً تنسيقياً مع لجان مكتب شؤون حجاج الدولة، لمناقشة بدء الاستعدادات لموسم حج 1446هـ، والمخطط الزمني للاستعدادات لموسم الحج المقبل، والذي يبدأ اعتباراً من سبتمبر المقبل.